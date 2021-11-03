В Северной Осетии будет создана сеть школьных спортивных клубов

В Северной Осетии в соответствии с решением региональных властей будет создана сеть школьных спортивных клубов, сообщили в среду в Минспорта республики, отметив, что решение будет реализовано до 2024 года.

"В Северной Осетии реализуют план мероприятий по созданию сети школьных спортивных клубов на 2021 - 2024 годы", - указано в сообщении.

Уточняется, что на первоначальном этапе планируется создание школьных спортивных лиг в игровых видах спорта – баскетболе, волейболе, футболе. Отмечается, что в планах – включить школьные спортклубы в единый всероссийский реестр школьных спортклубов и их участие в соревнованиях, проводимых школьными спортивными лигами.