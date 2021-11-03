Владикавказ примет фестиваль идей и технологий

Первый фестиваль идей и технологий НТИ (Национальная технологическая инициатива) состоится 15-30 ноября во Владикавказе, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии.

Уточняется, что мероприятие состоится на базе Центра опережающей профессиональной подготовки РСО-Алания, вузов республики и детского технопарка "Кванториум", в онлайн- и офлайн-форматах.

Отмечается, что фестиваль идей и технологий проводится для детей и их родителей, профессионального педагогического сообщества и студентов, технологических энтузиастов и всех желающих. Всего гости фестиваля смогут пройти профориентационный марафон, ознакомиться с презентацией интерактивной карты технологических кружков республики и форсайт-сессия по созданию дорожной карты развития кружкового движения.