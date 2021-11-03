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Чечня лидирует в ходе Всероссийской переписи населения на Кавказе

Чечня лидирует в ходе Всероссийской переписи населения на Кавказе

Жители Чечни проявляют традиционную активность в проведении Всероссийской переписи населения – в ней уже приняли 89,8% жителей республики, - сообщили в пресс-службе Чеченстата.

"Для проведения переписи в регионе размещено 457 переписных и стационарных участков. Также совместно с органами местного самоуправления подобраны около 3,2 тыс человек переписного персонала, из них переписчиков - 2,7 тыс человек", - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Пройти ее можно как традиционным способом, так и в цифровом формате, заполнив электронноый переписной лист на портале госуслуг самостоятельно. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года.

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