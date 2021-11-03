Саакашвили намерен лично присутствовать на заседаниях суда

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет присутствовать на судебных заседаниях. Об этом заявил его адвокат Георгий Гелхаури.

"Что касается судебного процесса - мы видим, что прошли 34 дня, а судебный процесс по делу Михеила Саакашвили так и не проводился, то есть реально его лишили права на свободный суд", - цитирует адвоката "Грузия Online".

"Если попытаются провести судебное заседание по его делу дистанционно, мы откажемся, а если Михеил Саакашвили или любое другое лицо отказывается, тогда этот процесс должен проводиться в лайв", - отметил Гелхаури.

По его словам, судебное заседание не проводится из-за страха, что Саакашвили появится на экране и обратится к суду и гражданам. "Михаил Саакашвили желает присутствовать на судебных заседаниях", - добавил адвокат.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.