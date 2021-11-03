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Саакашвили намерен лично присутствовать на заседаниях суда

Саакашвили намерен лично присутствовать на заседаниях суда

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет присутствовать на судебных заседаниях. Об этом заявил его адвокат Георгий Гелхаури.

"Что касается судебного процесса - мы видим, что прошли 34 дня, а судебный процесс по делу Михеила Саакашвили так и не проводился, то есть реально его лишили права на свободный суд", - цитирует адвоката "Грузия Online".

"Если попытаются провести судебное заседание по его делу дистанционно, мы откажемся, а если Михеил Саакашвили или любое другое лицо отказывается, тогда этот процесс должен проводиться в лайв", - отметил Гелхаури.

По его словам, судебное заседание не проводится из-за страха, что Саакашвили появится на экране и обратится к суду и гражданам. "Михаил Саакашвили желает присутствовать на судебных заседаниях", - добавил адвокат.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.

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