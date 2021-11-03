Партия Саакашвили де-факто уйдет из парламента

Депутаты от "Единого национального движения" прекращают свою парламентскую деятельность, но пока не будут сдавать свои мандаты, - заявил член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Оболадзе.

Оппозиционные депутаты будут игнорировать работу в парламенте до решения двух вопросов – принятия конституционных поправок и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Для членов нашей команды важны консультации с Саакашвили и визиты в тюрьму, также как и принятие конституционных изменений. Поэтому мы прекращаем парламентскую работу, а от мандатов откажемся после решения этих вопросов", – заявил Оболадзе.

Что касается сдачи мандатов депутатами в сакребуло (городское собрание), то этот вопрос пока не рассматривается.

"Мы сконцентрированы на широкомасштабных акциях протеста, чтобы в конечном итоге вынудить власти отразить волю большинства в управлении страной", – отметил Оболадзе.

Проект конституционных поправок, принятый парламентом в первом чтении 7 сентября, подразумевает проходной барьер в парламент двух следующих созывов в 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей Конституцией. При этом сохраняется принцип пропорциональных выборов. Также поправками предусмотрены изменения и в составе фракций: если сейчас для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно лишь четырех.

Напомним, после второго тура местных выборов, прошедших 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию в знак протеста покинуть парламент, поскольку ЕНД отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.