Непривитые жители Подмосковья 60+ останутся без транспортных карт

В Московской области с 8 ноября будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, которые еще не привились от коронавируса или не переболели им. Об этом информирует Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ограничения продлятся "до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области". На это время в регионе приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев.