Семьи с детьми в Северной Осетии поддержали на 630 млн рублей

Более 630 млн рублей было направлено в Северной Осетии на поддержку семей, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет.

По словам главы региона Сергея Меняйло, на эти цели российским правительством были выделены дополнительные средства. "Правительством республики с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 26 октября 2021 года подписано соглашение о выделении субсидии в сумме 631 млн рублей из федерального бюджета на осуществление выплат. Средства доведены до министерства 28 октября 2021 года. Выплаты уже начались", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы и правительства республики со ссылкой на главу региона.

Меняйло отметил, что для поддержки семей с детьми в период пандемии и вынужденных каникул также предусмотрены дежурные группы в детских садах.