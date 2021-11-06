44 дня Отечественной войны Азербайджана: день сорок первый, 6 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью сорок первого дня войны, 6 ноября, боевые действия сосредоточились в Губадлинском районе и на восточном участке фронта, откуда оккупанты продолжили вести обстрелы мирных населенных пунктов Тертерского района.

В Баку обратили внимание, что армянская диаспора де-факто финансирует международный терроризм. Был опровергнут фейк об обстреле Ханкенди.

Стало известно, что два полка оккупационных войск Армении в полном составе дезертировали из-под Лачина. Недалеко от Хакенди взорвался склад боеприпасов. В Армении вновь закончилась кровь для переливания раненым оккупантам.

Постоянный представитель США при ОБСЕ призвал Азербайджан и Армению к соблюдению третьего перемирия. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обратил внимание, что без завершения Карабахской войны невозможно развитие СНГ. Также он сообщил, что в ходе сорока дней боевых действий от оккупации были освобождены четыре города, три поселка и более 200 сел.

Были опубликованы видеодокументы об осквернении мечетей на оккупированных территориях - одну из них превратили в свинарник.

К середине дня оккупанты в Агдере оказались полностью парализованы - у них закончились не только боеприпасы, но и еда. Появились видеокадры уничтожения минометных позиций захватчиков, а также гаубиц у Агдере. Возобновились удары по селам Тертерского района.

Вечером были опубликованы видеозаписи из освобожденных сел Физулинского района. Позже стало известно об уничтожении отряда наемников, направленных Арменией на фронт, и о ранении сына организатора массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы Сейрана Оганяна.

Таким образом, в сорок первый день войны дезертирство оккупантов приобрело повальный характер, причем бежали войска, дислоцированные недалеко от армянской границы. Агдере оказался близок к освобождению, поскольку захватчики в городе были полностью лишены сообщения с другими оккупационными войсками Армении. В Шуше в этом время шли городские бои.