"Динамо" разрешили провести матч с "Краснодаром" в Москве со зрителями

Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Краснодаром" состоится в Москве со зрителями. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

"Матч "Динамо" - "Краснодар" пройдет в Москве при 30% заполняемости трибун", – цитирует Хачатурянца Чемпионат.com.

Он также выразил надежду на то, что с дерби "Спартак" - "Локомотив" тоже проблем не будет.

Напомним, встреча "Динамо" - "Краснодар" должна пройти 6 ноября в Москве. Дерби "Спартак" - "Локомотив" запланирован на 7 ноября.