В Московской области не будут продлевать нерабочие дни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе не планиуется продление режима нерабочих дней.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется – спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких", - говорится в его сообщении в телеграм-канале

По его словам, все это дает возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах

Воробьев отметил также, что работодатели оставят на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранят дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.