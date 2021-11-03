В России стало меньше ДТП с участием пьяных водителей

В 2021 году количество ДТП с участием пьяных водителей в России уменьшилось по сравнению с прошлым годом почти на 20%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве отметили, что за 10 месяцев текущего года было зафиксировано 9942 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, что на 19,7% меньше прошлогодних показателей.

"Число погибших в них людей снизилось на 18,5% (2554, из них 79 детей), раненых – на 19,8% (13 195, среди них 822 ребенка)", - поведали в пресс-центре МВД.