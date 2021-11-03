У главного дознавателя полиции Малгобекского района проходит обыск - источник

Ингушские правоохранители проводят обыски у начальника отдела дознания полиции в Малгобекском районе республики, - сообщил информированный источник.

"Силовики проводят оперативные и следственные мероприятия по месту жительства и работы начальника отдела дознания полиции Малгобека и Малгобекского района", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Доступ к частному домовладению заблокирован военным "Уралом", - добавил собеседник.

Комментариев из официальных источников по этому поводу в агентство не поступало.