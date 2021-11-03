В Южно-Сухокумске обновляют водоснабжение по нацпроекту

Работы по замене сетей водоснабжения ведутся по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в дагестанском городе Южно-Сухокумске, информирует пресс-служба городской администрации, уточняя, что также планируется строительство дополнительного резервуара на 3 тыс куб м.

Уточняется, что в городе также по региональной программе "Мой Дагестан - мои дороги" ведется укладка бордюров и асфальтирование нескольких улиц. "По просьбам жителей города развозятся опорные столбы для электролиний с целью установки уличного освещения по ул. Строителей, Пионерская и Радужная", - приводит данные администрации города РИА Новости.