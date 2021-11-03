Власти Москвы решили не продлевать режим нерабочих дней

В Москве не будут продлевать режим нерабочих дней. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.

"В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - цитирует градоначальника РИа Новости.

По словам Собянин, с понедельника город возвращается к обычной жизни, но с условием исполнения ранее принятых ограничений.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Москве диагностировали у 1 837 057 человек. Справились с болезнью 1 611 991 житель столицы, умерли – 31 631.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 247 млн, из них более 5 млн человек скончались. В России выявлены 8 633 643 случая заражения.