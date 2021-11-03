Иранские военные предотвратили захват США танкера под флагом ИРИ

Американские военные сегодня попытались захватить танкер Ирана, шедший с грузом нефти в Оманском заливе, -, передает иранское информационное агентство Tasnim.

"Своевременными и авторитетными действиями флот ВМС КСИР предотвратил пиратскую атаку и попытку украсть иранскую нефть Соединенными Штатами… В ходе этой акции американские военные захватили танкер, перевозивший иранскую экспортную нефть в водах Оманского моря, перенаправили его на другой танкер и направили его в неизвестном направлении… ВМС КСИР своевременно перехватили этот танкер и направили его в территориальные воды Ирана", - говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

Американская армия преследовала танкер с использованием нескольких вертолетов и кораблей, - говорится в сообщении.