44 дня Отечественной войны Азербайджана: день сороковой, 5 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В сороковой день войны, 5 ноября, оккупационные силы Армении все еще пытались сдержать контрнаступление освободительной азербайджанской армии, при этом постоянно отступая. При этом усилились обстрелы азербайджанских позиций через границу вне зоны боевых действий, продолжались обстрелы и прифронтовых районов Азербайджана.

Из тюрьмы Шуши в Ереван были вывезены азербайджанские заложники. Был опровергнут еще один фейк об обстрелах Шуши и Ходжавенда. В Ханкенди сообщили, что в Армению бежали 70% живших в городе сепаратистов, оккупантов и незаконных поселенцев, при этом в городе оказались заблокированы порядка 80 иностранных журналистов.

Число погибших под обстрелами ВС Армении мирных жителей Азербайджана достигло 92 человек - днем умер мужчина, тяжело раненый 28 октября во время теракта в Барде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью EFE обратил внимание, что Баку был готов прекратить боевые действия еще в начале октября, если бы Ереван дал согласие на вывод оккупационных войск с азербайджанской земли. Между тем оккупанты продолжили артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам Азербайджана, в МИД РФ призвали прекратить удары по мирному населению.

Были опубликованы видеодокументы, демонстрирующие масштаб бегства оккупантов. В селе Тонашен был полностью уничтожен штаб горнострелкового полка захватчиков, в Агдамском районе - батарея артиллерийского полка. Минобороны АР показало кадры освобожденных сел Ходжавендского и Физулинского районов.

Таким образом, в сороковой день войны освободительная азербайджанская армия усилила давление на востоке фронта, ликвидируя инфраструктуру и живую силу оккупантов. Из Ханкенди уехало почти все население. Оккупанты были вынуждены постоянно отступать, не получая подкрепления. Как станет известно позже, азербайджанский спецназ в это время уже вел уличные бои в Шуше.