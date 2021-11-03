В День народного единства Владимир Путин посетит Севастополь

Завтра, в День народного единства, президент России Владимир Путин прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и встретится с главой региона Михаилом Развожаевым, - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент летит в Севастополь из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там, возложит цветы, там же завтра запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Из Севастополя президент выйдет на видеоконференцсвязь на заседание Высшего госсовете (ВГС) Союзного государства", - рассказал Песков, передает РИА Новости.

Изначально ВГС, в ходе которого президенты России и Беларуси обсудят направления реализации договора о Союзном государстве (СГ) России и Беларуси до 2023 года и концепцию миграционной политики, планировался по видеосвязи, поэтому он пройдет в формате видеоконференции, - добавил Песков.