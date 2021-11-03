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Саакашвили потребовался ангиолог

Саакашвили потребовался ангиолог

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который держит сейчас голодовку в руставской тюрьме №12, понадобилась помощь ангиолога (специалист, занимающийся лечением болезней артерий и капилляров, вен и лимфатических сосудов).

По данным телеканала "ТВ Пирвели", врача вызвали из тбилисской клиники "Вивамед".

"Врач приходит всегда, когда пациенту нужна какая-то помощь. Я сейчас не смогу оценить состояние здоровья экс-президента", - приводит Sputnik Грузия слова клинического директора "Вивамед" Зураба Чхаидзе.

Напомним, что Саакашвили голодает уже 34-й день. Его врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния здоровья политика  и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику.

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