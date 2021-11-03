Пилоты "Белавиа" могут пересесть на российские самолеты

Если Запад запретит выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты, она может перейти на российские воздушные суда, - сообщил сегодня глава департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.

"Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что санкционное давление не прекращается и приобретает все более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга", - рассказал Сикорский, передает РИА Новости.

Белорусская сторона призвала европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий, пояснив: не будет американских самолетов - будут российские, российско-китайские, - добавил глава департамента, подчеркнув: в случае принятия решения по ограничению лизинга "это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам".