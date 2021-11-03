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Песков сообщил о том, где Путин отпразднует День народного единства

Песков сообщил о том, где Путин отпразднует День народного единства

Президент России Владимир Путин 4 ноября по случаю Дня народного единства примет участие в мероприятиях в Севастополе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в планах у президента – посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны. "Он выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", - сообщил журналистам Песков.

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