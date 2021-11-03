Кадыров рассказал, когда его сын проведет следующий поединок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на своей странице в социальной сети Instagram, что его сын Али проведет свой следующий бой на турнире по боксу "Время Легенд 7".

"Друзья! В среду вечером город Грозный ожидает настоящий боксёрский праздник - Международный турнир по профессиональному боксу "Время Легенд 7». Под сводами Дворца волейбола имени Увайса Ахтаева выступят именитые боксеры Республиканского спортивного клуба "Ахмат" - Абдул-Керим Эдилов, Асламбек Идигов, Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев, Ризван Элиханов и другие", - поведал руководитель региона.

По словам Кадырова, наравне со взрослыми боксерами в турнире примет участие в показательном поединке по правилам любительского бокса его сын Эли Кадыров, а в показательном поединке по правилам профессионального бокса - его племянник Магомед Делимханов. Свой дебютный поединок Магомед проведёт с опытным Маратом Хузеевым", - сообщил глава Чечни.