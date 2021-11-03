Из Внуково зимой можно будет полететь в Египет, Узбекистан и Венесуэлу

Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), в Ташкент (Узбекистан) и Каракас (Венесуэла) включены в зимнее расписание международного аэропорта Внуково.

В пресс-службе авиагавани рассказали, что перелеты зимой будут осуществляться более чем по 100 направлениям.

"Новинкой сезона в маршрутной сетке международного аэропорта Внуково станут прямые рейсы в Египет. В частности, на начало ноября авиакомпанией Azur Air запланировано выполнение полетной программы на популярные курорты Египта. В конце декабря ежедневные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет выполнять авиакомпания "Победа". Впервые в рамках зимнего расписания аэропорта Внуково для пассажиров будут доступны прямые рейсы в Ташкент с авиакомпанией Qanot Sharq, в Каракас с авиаперевозчиком Conviasa, в Геленджик с авиакомпанией Utair и в Тобольск с авиакомпанией "Победа", - поделились во Внуково.

Кроме того, будут выполняться рейсы из Внуково в Абу-Даби (ОАЭ), в Мале (Мальдивы), в Тегеран (Иран), в Дебрецен (Венгрия).

"При условии получения соответствующих разрешений в середине декабря возможно возобновление регулярных рейсов в Лондон (Великобритания) авиакомпанией Wizz Air UK", - добавили в пресс-службе.

Зимнее расписание будет действовать до 26 марта 2022 года.