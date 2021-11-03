Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва и Вашингтон достигли понимания целесообразности общения президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, глава российского государства в процессе переговоров сообщит своему американскому коллеге о действиях России по климату. "Я убежден, что, когда состоится очередное общение у президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, как мы уже говорили, я думаю, у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату", - сказал представитель Кремля.