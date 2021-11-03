Старт "Северного потока - 2" могут отложить до мая - СМИ

Для запуска газопровода "Северный поток - 2" России может потребоваться еще несколько месяцев, - пишет Bloomberg.

Предварительное решение о сертификации после получения документов по газопроводу федеральное сетевое агентство Германии вынесет четырех месяцев, то есть до 8 января, затем его еще два месяца будут изучать в Европейской комиссии на предмет соответствия проекта европейским правилам энергетики. Хотя ее вердикт не будет носить обязательный характер, ввод газопровода в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у ЕК есть право продлить рассмотрение еще на два месяца, - поясняет издание, передает РИА Новости.

Что касается самой ФРГ, то здесь проблем с одобрением газопровода возникнуть не должно: его, несмотря на критику других государств, поддерживало и правительство Ангелы Меркель, и партия СДПГ, которую представляет новый канцлер страны Олаф Шольц.