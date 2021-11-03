Гела Гуралиа выступит в Москве

Грузинский певец Гела Гуралиа отметит на сцене Зеркального зала Москонцерта 22 декабря.

Давать концерты в Москве в свой день рождения стало для исполнителей традицией. Так, в 2020 году он на той же сцене исполнитель отметил свой 40-летний юбилей.

Гела Гуралиа – лауреат множества премий и наград, среди которых – премии "Русский Топ" в номинациях "Лучший сольный исполнитель 2016 года" и "Лучшая песня 2016 года" ("Любовь ты моя"), Лауреат премии "Любовь народная" в номинации "Надежда России", победитель конкурса "Золотая волна" в номинации "Выбор народа", Приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе "Золотой голос" и многие другие.