Школьники в Узбекистане будут изучать информатику по американским учебникам

Узбекистан получил 385 тыс школьных учебников и руководств для учителей от американского агентства по международному развитию (USAID).

Учебники по таким предметам, как "Информатика и информационные технологии" в 5-11 классах и "Английский как иностранный язык" в 1-11 классах получат 208 общеобразовательных школ Наманганской и Сырдарьинской областей.

Все учебные материалы разработаны издательством Cambridge University Press, стоимость поставки составляет $10 млн. В будущем учебники будут доработаны на основе отзывов учителей и изданы Министерством народного образования для общенационального распространения Узбекистана, начиная с 2022-2023 учебного года.