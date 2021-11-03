Минфин в течение месяца ежедневно будет тратить на покупку валюты 26 млрд рублей

Министерство финансов в течение ближайшего месяца направит на покупку иностранной валюты и золота 518,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,9 млрд рублей", - сказано в заявлении Минфина.

В ведомстве также отметили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре в размере 409,9 млрд рублей.