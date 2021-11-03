Стало известно, зачем нужен тест на выявление фальшивых сертификатов о вакцинации

Тест, способный установить, сделал ли человек прививку вакциной "Спутник V" или купил поддельный сертификат, необходим для того, чтобы граждане с фальшивыми сертификатами не портили статистику по эффективности вакцины, пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

"Этот тест скорее для того, чтобы не дискредитировать вакцину и показать, что в больницах те, кто якобы привились и все равно находятся в тяжелом состоянии, на самом деле не привиты. Этот тест нужен, чтобы показать, что вакцина работает и что есть те, кто покупают сертификаты", - рассказал врач.

При этом протоколы лечения у привитых и непривитых отличаются минимально. "Есть однозначная информация о том, что привитые болеют легче. Но лечение у всех одинаковое", - добавил Тимаков.

Тест на определение, сделал ли человек прививку от коронавируса, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.