Опрос: россияне предпочитают строгих начальников

Около половины опрошенных россиян (47%) предпочитают строгих начальников, говорят данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте организации.

"Почти половина россиян (47%) хотели бы себе строгого начальника (66% в 2014 г.), только 13% - мягкого (26% в 2014 г., 21% в 1989 г.), а для 40% это неважно", - свидетельствуют данные статистики.

Также большая часть опрошенных (63%) ответили, что для них не имеет значения пол начальника, но в то же время большей охотой выбирают мужчин, чем женщин (31% против 6%). "В последние несколько лет меняется тренд на запрос на начальников-мужчин: с 1989 по 2018 год их предпочитали половина россиян, а уже в 2020 году доля таких ответов составила только 30%", - обращают внимание социологи.

К основным качествам идеального начальника респонденты отнесли – спокойствие (63%), склонность к нововведениям (53%), умение ставить конкретные цели (63%), способность к формированию коллектива с комфортной в нем средой (64%), а также поддержание инициатив сотрудников (45%) и их самостоятельности (43%).