В столичный регион может прийти снег

Уже со следующей среды в столичный регион придет похолодание, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Фон температуры будет меняться, и даже не исключено, что на следующей неделе пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега. 8-9 ноября еще будет относительно тепло, а в следующий временной интервал ночная температура будет понижаться до минус 2 - плюс 3 градусов, и днем плюс 1-6", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Тем не менее, эти показатели все равно выше нормы: как правило, 10 ноября среднесуточная температура в регионе устанавливается или нулевая, или слабоотрицательная, однако пока в Москве и области будет удерживаться положительная среднесуточная температура воздуха, - добавила синоптик.