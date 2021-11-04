44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцать девятый, 4 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Утром тридцать девятого дня войны, 4 ноября, оккупационные войска Армении из захваченного Агдамского района возобновили обстрелы мирных населенных пунктов Азербайджана в Тертерском и Агджабединском районах, с перерывами артиллерийские удары наносились в течение всего дня. Было опубликовано видео, доказывающее, что у оккупантов закончилось современное оружие и они ведут огонь из старых советских орудий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью La Repubblica заявил, что безопасность армянского населения Карабаха после войны будет гарантирована Баку. Также он подчеркнул, что Баку выступает за скорейшее прекращение боевых действий.

В Ереване придумали новый способ заставить граждан идти на фронт - не выдавать справки о рождении детям, чьи родители не записались в добровольцы. Минюст Армении одобрил отправку на фронт заключенных. Был опровергнут фейк об уничтожении азербайджанских танков у Ходжавенда.

В Армении признали, что освободительная армия Азербайджана установила полный контроль над телекоммуникациями в зоне боевых действий. Из-за повального дезертирства в Армении произошел всплеск уголовных дел. Днем были представлены доказательства применения ВС Армении запрещенных фосфорных бомб.

Около 15:00 появилась пока неофициальная информация о выходе боевых действий на дорогу от Лачина до Ханкенди. Около 17:00 было объявлено об освобождении от оккупации семи сел Зангиланского, Губадлинского и Джебраильского районов. Была пресечена еще одна попытка вторжения армянской армии в Зангиланский район Азербайджана.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить боевые действия. Армянский политик, играющий роль "президента" фейкового режима в Карабахе, был эвакуирован в Ереван.

BBC показали текущее положение дел в захваченном Лачине. С карт Google, Yandex и Facebook была удалена прежняя линия соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Таким образом, в тридцать девятый день войны освободительная азербайджанская армия вплотную приблизилась к полному разгрому оккупационных войск Армении. Азербайджанские силы подошли вплотную к дороге через Лачин, любое движение в оккупационной зоне было блокировано, Ереван эвакуировал из Ханкенди свою главную марионетку, были освобождены еще семь населенных пунктов. Обстрелы сел и городов Азербайджана практически иссякли.