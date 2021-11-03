Штаб волонтерской акции "МыВместе" снова заработал на Ставрополье

Штабы волонтерской акции "МыВместе" вновь начали работать в Ставропольском крае в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

В управлении по информполитике краевого правительства отметили, что в акции взаимопомощи в регионе участвуют свыше 600 волонтеров. "В целях дополнительной поддержки граждан и оказания содействия медицинским работникам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ставропольском крае была возобновлена активная деятельность регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе", - сообщили в управлении, отметив, что во всех муниципальных и городских округах Ставрополья сформированы местные штабы, большинство из них созданы на базе муниципальных центров по работе с молодежью.