Смертность от коронавируса в России продолжает расти

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 40 443 случаев заболевания, умерли за сутки 1 189 человек - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 40 443 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 452 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения в Москве - 6 827, в Петербурге - 3 269, в Московской области - 2 744. В Крыму новых случаев 741 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 466, в Краснодарском крае - 286, в Дагестане - 165, в Кабардино-Балкарии - 131, в Чечне - 116, в Северной Осетии - 103, в Карачаево-Черкесии - 86, в Ингушетии - 83, в Адыгее - 78.

Суточный прирост составил 0,47%, общее число инфицированных россиян достигло 8 633 643 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 32 807 человек, за весь период - 7 445 438 человек.

Умерли за сутки 1 189 пациентов, с начала пандемии - 242 060 человек.