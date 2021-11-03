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Lancet опубликовал статью Центра Гамалеи о "Спутнике Лайт"

Lancet опубликовал статью Центра Гамалеи о &quot;Спутнике Лайт&quot;

Статья Центра им Гамалеи об эффективности однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" вышла в медицинском журнале The Lancet.

Согласно результатам исследования, приведенным в статье, "препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который является спонсором исследования.

Ученые установили, что препарат вызывает сильный иммунный ответ как у переболевших, так и у остальных, а также демонстрирует высокий уровень безопасности.

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