В волгоградской Михайловке подделывали ковид-сертификаты

Двое медиков из волгоградского города Михайловка за деньги вносили недостоверные сведения о вакцинации от коронавирусной инфекции, выдав поддельные сертификаты более 90 якобы привитым гражданам, подозревают правоохранители ГУ МВД по региону.

"Известно, что 51-летняя медицинская сестра районной больницы и 28-летняя заведующая одним из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) за денежное вознаграждение вносили в медицинскую документацию недостоверные сведения о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - сообщили в полиции, передает РИА Новости.

Схема была несложной: местные жители обращались к медсестре, которая направляла документы в ФАП, а его заведующая оформляла бумаги о якобы сделанной прививке.

В отношении медиков возбуждено уголовное дело за подделку официальных документов. Полиция проверит использование поддельных сертификатов, и если факты подтвердятся, то к ответственности привлекут и граждан, получивших такие сертификаты,