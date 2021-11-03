Ереван все еще не планирует встречу Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым

Между Азербайджаном и Арменией в различных форматах проводятся обсуждения по теме границы и разблокировки коммуникаций и инфраструкур, однако вопрос новой встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна пока не рассматривался, - сообщил сегодня глава аппарата правительства Армении Араик Арутюнян.

"По этой теме уже высказался официальный представитель МИД. Мне добавить нечего", – сказал Арутюнян.

Ранее о том, что на данный момент никакой встречи премьера Армении с президентом Азербайджана не планируется, заявил и пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Напомним, еще в октябре издание Aliq Media сообщило, что Армения и Азербайджан 9 ноября подпишут в Москве два новых документа, один из которых якобы касается делимитации и демаркации границы между двумя странами, в соответствии с ним Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах советского Генштаба 1920-х годов. Второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров, в том числе установления сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью.