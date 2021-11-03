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Еще один регион России может продлить нерабочие дни на неделю

Еще один регион России может продлить нерабочие дни на неделю

Курганская область может продлить режим нерабочих дней до 14 ноября.

"Возможно, продлим еще на неделю", - заявил в среду губернатор региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее о возможности продлении "локдауна" сообщили в Ульяновской области.

Решение о продлении нерабочих дней на неделю с сохранением заработной платы уже приняли в Новгородской и Томской областях.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, региональные власти "обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение" о сроке нерабочих дней.

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