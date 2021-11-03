Еще один регион России может продлить нерабочие дни на неделю

Курганская область может продлить режим нерабочих дней до 14 ноября.

"Возможно, продлим еще на неделю", - заявил в среду губернатор региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее о возможности продлении "локдауна" сообщили в Ульяновской области.

Решение о продлении нерабочих дней на неделю с сохранением заработной платы уже приняли в Новгородской и Томской областях.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, региональные власти "обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение" о сроке нерабочих дней.