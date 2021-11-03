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Скачок уровня вредных веществ в воздухе зафиксирован в Москве

Скачок уровня вредных веществ в воздухе зафиксирован в Москве

Представитель экстренных служб Москвы сообщил о том, что уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в городе увеличился за минувшие сутки почти в два раза.

Ранее сообщалось, что сильный туман вызвал многочисленные жалобы на дым и запах гари в воздухе Московского региона.

Так, по словам собеседника РИА Новости, в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб "112" от жителей Москвы и Подмосковья поступили еще 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе, всего за два дня – 136.

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