Грузии могут понадобиться полевые госпитали для больных COVID-19

В Грузии за сутки выявили свыше 6 тыс случаев заражения коронавирусом, эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается, не исключено, что будут организованы полевые госпитали, сказал эпидемиолог Вахтанг Чокошвили в эфире телеканала Rustavi 2.

"Ситуация довольно неблагоприятная. Уровень соблюдения правил, которые установлены в связи с ковидом, не очень высок. Если так будет продолжаться и дальше, в повестку дня может встать вопрос открытия полевых госпиталей", - заявил он.

На фоне растущей заболеваемости в Грузии не планируют ужесточать ограничения. При этом отмечается низкий темп вакцинации. Порядка 17 тыс доз импортной вакцины AstraZeneca пришлось списать - срок годности препарата вышел, а спрос на него был невелик.