В UFC рассказали, когда Махачев сможет получить титульный бой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал желание 30-летнего российского бойца организации Ислама Махачева получить титульный бой.

"Да, он готов к встрече с кем-то из топ-5 или топ-3", - сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 267.

По словам президента промоушена, если после этого Махачев выйдет победителем, то окажется в очереди на титульный бой, передает MMA News.

Напомним, бой Ислама Махачева и новозеландца Дэна Хукера состоялся на турнире UFC 267 30 октября. В первом раунде россиянин провёл болевой приём, заставивший оппонента сдаться. Теперь на счету Махачева 21 победа в 22 поединках впрофессиональных смешанных единоборствах. Хукер провел 32 боя, 11 из которых завершились поражением.