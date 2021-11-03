Грета Тунберг призвала к массовым акциям протеста в Шотландии

Грета Тунберг заявила на своей странице в социальной сети Twitter о необходимости провести массовые акции протеста в Глазго, где в настоящее время проходят мероприятия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Она подчеркнула, что для успешного проведения подобных конференций необходимо "широкое общественное давление извне".

"Присоединяйтесь к климатической манифестации в эту пятницу <...> и к климатическому маршу в субботу <...>, чтобы ваш голос был услышан. Вместе мы сильны", - поведала шведская экоактивистка.

Она также назвала мировых лидеров, принимающих участие в конференции по климату, притворщиками, а сам форум провалом. По словам Тунберг, политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата. Она отметила, что добиваться перемен решительными мерами должно общество.

Напомним, 1 ноября в Глазго стартовала двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). В ней примут участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.