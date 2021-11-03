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Рейс Wizz Air из Будапешта долетел до Москвы спустя сутки

Рейс Wizz Air из Будапешта долетел до Москвы спустя сутки

Самолет авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва, накануне вылетевший из венгерской столицы и из-за тумана совершивший посадку в Киеве, а затем вернувшийся в Будапешт, прибыл в Москву, - свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Внуково".

Самолет совершил посадку в 10:24 мск, - сообщили в аэропорту "Внуково", передает РИА Новости.

Напомним, накануне Москву на сутки окутал мощный туман, по всем трем столичным аэропортам были задержаны или отменены более 200 авиарейсов, около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.

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