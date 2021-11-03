Крым продолжает ставить рекорды по заболеваемости коронавирусом

В Крыму за минувшие сутки выявили 741 случай заболевания коронавирусом - рекорд снова обновлен.

"За 2 ноября зарегистрирован 741 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 1076 человек ", - сообщает пресс-служба минздрава региона.

Заболеваемость в Крыму бьет рекорды второй месяц - 2 октября выявили 421 случай заболевания, это был максимум с середины лета. С тех пор новый рекорд устанавливается ежедневно.

Общее число инфицированных в Крыму достигло 98 969 человек, умерли 3 049 пациентов.