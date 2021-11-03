Авария с троллейбусом произошла в Симферополе, есть пострадавший

Авария с участием троллейбуса и двух автомобилей произошла на Киевской улице в Симферополе в среду, есть пострадавшие, информирует ГУ МЧС по Республике Крым.

"По предварительной информации, есть пострадавшие", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что к ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Крыму, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Для того, чтобы вызволить пострадавшего, понадобилась помощь спасателей. В настоящее время он находится под присмотром врачей.