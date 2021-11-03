На улицы Ростова выйдет "Горожанин"

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко протестировал новый троллейбус, который вскоре выйдет на городской маршрут №17.

Новый троллейбус "Горожанин" с увеличенным автономным ходом создан на базе кузова "МАЗ" и оборудован кондиционерами, системой безопасности, информирования, также он адаптирован для маломобильных пассажиров. Уже к концу 2021 года на маршруте будет работать семь таких машин, передает "АиФ-Ростов".

Всего город получит 20 таких троллейбусов, контракт на их поставку был заключен еще в 2019 году, - рассказал директор департамента транспорта Христофор Ермашов.