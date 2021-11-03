Бурчуладзе и Пашинян обсудили укрепление оборонного партнерства между Грузией и Арменией

Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.

В ходе беседы Пашинян отметил высокую динамику двусторонних отношений.



"Мы заинтересованы в углублении отношений с Грузией во всех сферах, в развитии братских отношений. Визиты такого характера, личное общение между членами правительств крайне важны в этом контексте", - сказал премьер Армении.

В свою очередь, Бурчуладзе акцентировал внимание на том, что для него честь встречаться с такой "исторической личностью, каким является Никол".



Глава грузинского оборонного ведомства подчеркнул, что сменил на посту действующего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, ранее занимавшего пост главы Минобороны. По его словам, сложившиеся между премьер-министрами отношения являются прочной основой развития двустороннего сотрудничества. Он также назвал эффективным взаимодействие министерств обороны двух стран и программы, направленные на его расширение.

Помимо этого, собеседники поговорили об укреплении оборонного партнерства и региональных вопросах.