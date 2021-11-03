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Бурчуладзе и Пашинян обсудили укрепление оборонного партнерства между Грузией и Арменией

Бурчуладзе и Пашинян обсудили укрепление оборонного партнерства между Грузией и Арменией

Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.

В ходе беседы Пашинян отметил высокую динамику двусторонних отношений.

"Мы заинтересованы в углублении отношений с Грузией во всех сферах, в развитии братских отношений. Визиты такого характера, личное общение между членами правительств крайне важны в этом контексте", - сказал премьер Армении.

В свою очередь, Бурчуладзе акцентировал внимание на том, что для него честь встречаться с такой "исторической личностью, каким является Никол".

Глава грузинского оборонного ведомства подчеркнул, что сменил на посту действующего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, ранее занимавшего пост главы Минобороны. По его словам, сложившиеся между премьер-министрами отношения являются прочной  основой развития двустороннего сотрудничества. Он также назвал эффективным взаимодействие министерств обороны двух стран и программы, направленные на его расширение.

Помимо этого, собеседники поговорили об укреплении оборонного партнерства и региональных вопросах.

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