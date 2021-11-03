В Грузии снова выявили свыше 6 тыс случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 6 024 человек. Последний раз такая заболеваемость фиксировалась в августе.

Общее число инфицированных в стране, по данным официального сайта StopCov, составляет 732 965 человек.

За сутки вылечились 3 818 человек, с начала пандемии – 673 640. Умерли за сутки 49 пациентов, за все время - 10 185.

Суточный показатель инфицирования составил 10,33%, за последние 14 дней – 9,13%.

В карантине находятся 33 человека, в стационарах наблюдаются 6 546, в ковид-гостиницах остается 1 091 человек.

Отметим, что накануне стало известно, что в Грузии истек срок годности у 17 тыс доз вакцины AstraZeneca.