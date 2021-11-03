Главная » Новости
Азербайджан Иран

На Дону снимают часть ковидных ограничений с гостиниц региона

На Дону снимают часть ковидных ограничений с гостиниц региона

Сегодня в Ростовской области откроются гостиничные кафе и рестораны – такое решение принял губернатор области Василий Голубев, - сообщили в правительстве региона.

С сегодняшнего дня, третьего ноября, постояльцы и сотрудники могут пообедать в гостиничных кафе и ресторанах. Остальные граждане смогут купить еду только дистанционно, - передает "АиФ-Ростов".

Действие прочих антиковидных ограничений, которые запрещают заведениям общепита обслуживать клиентов с 1 по 7 ноября, в регионе сохраняются - исключение сделали только для гостиниц и отелей области, говорится в сообщении. 

1260 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!