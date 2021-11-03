В Москве снова пройдет розыгрыш квартир среди привитых от COVID-19

Среди участников акции "Вакцина-твой ключ к здоровью!" будут разыграны две квартиры. Об этом информирует сайт мэра Москвы.

"3 ноября пройдет очередной розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!" – говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что всего для москвичей подготовлено 10 однокомнатных квартиры. Победители будут названы в прямом эфире телеканала "Москва 24".

В мэрии уточнили, что квартиры будут разыгрываться среди тех, кто сделал прививку или прошел повторную вакцинацию в период с 25 по 31 октября.