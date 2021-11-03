44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцать восьмой, 3 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью тридцать восьмого дня войны, 3 ноября, бои сосредоточились в освобожденных приграничных районах и на восточном участке фронта. ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции на границе двух стран, за пределами зоны боевых действий.

Одновременно Минобороны Армении распространило фейки об обстрелах мирного населения Шуши и Ходжавенда, в том числе запрещенным оружием, а также о повторной оккупации азербайджанских территорий и уничтожении соединений освободительной армии Азербайджана.

Артиллерийский обстрел Дашкесанского района Азербайджана вновь спровоцировал лесной пожар. Утром был сбит еще один армянский беспилотник. Освобожденный от оккупации город Физули был обстрелян ракетами "Смерч".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал от Армении вывести войска из Азербайджана. В МИД РФ отметили, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока что не может состояться.

Днем была ликвидирована еще одна группа оккупантов, попытавшаяся вторгнуться в Зангиланский район Азербайджана, немного позднее - армянские снайперы в Губадлинском районе. Были представлены видеодокументы ликвидации складов боеприпасов захватчиков и пресечения атаки ВС Армении на восточном участке фронта.

В ответ оккупанты возобновили обстрелы мирных населенных пунктов Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана остатками артиллерийских снарядов. Около 15:00 стало известно, что с поля боя дезертировал командующий полка оккупационных сил, еще один армянский офицер, командующий батальона, был уничтожен на северо-восточном участке фронта, другой, командующий полка - на восточном участке фронта.

Фейки из Еревана дошли до абсурда: некий стержень был представлен как "ядерное оружие", используемое Азербайджаном, затем появилось заявление об ударах по знаменитой мечети Гевхар Ага в Шуше.

Глава МИД РФ заявил о поддержке Москвой стремления Баку и Еревана мирно урегулировать конфликт, отметив, что для этого нужен график работы. Президент Армении Армен Саркисян, в свою очередь, заявил, что для этого необходимо взаимодействие России и Турции, в Москве подтвердили необходимость контактов с Анкарой.

Вечером появились видеокадры ликвидации танков оккупационных сил Армении. В армянском парламенте сообщили, что захватчики остались без оружия и еды. Поздно вечером были уволены бежавшие из зоны боевых действий высокопоставленные оккупанты.

Таким образом, в тридцать восьмой день войны практически прекратились удары по населенным пунктам Азербайджана из-за истощения боезапаса захватчиков в оккупационной зоне - они были полностью отрезаны от снабжения, что уже открыто признавали и в Армении. По существу, большая часть оккупационных войск РА была взята в котел, из которого на армянскую землю вела всего одна дорога, однако и передвигавшиеся по ней боевые машины уничтожались с воздуха азербайджанской освободительной армией. Война вступила в завершающую стадию.